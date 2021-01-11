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الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته

خالد سامي
الفنان خالد سامي

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته

زوجته للعربية.نت: أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف

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العربية.نت – مريم الجابر

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انتكست حالة الفنان السعودي خالد سامي، الاثنين، ونقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك بحسب ما أوضحت زوجته عايدة العتيبي، في حديثها إلى "العربية.نت"، مؤكدة أن زوجها أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف.

في حين غرد ابنه تركي على "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل، تكفون دعواتكم لأبوي".

وكانت "العربية.نت" نشرت قبل أيام، أن الفنان خالد سامي استقرت حالته الصحية، وهو في حالة استجمام استعدادا لعملية الكلى التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهر ونصف.

وأوضحت عايدة حينها، أن زوجها "بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".

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وذكرت أنها قامت بتصوير زوجها عبر حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وظهر الفنان خالد سامي يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية قائلاً: "الحمد لله بدأت أستعيد صحتي، وعما قريب أكون بكامل الصحة والعافية، بعد أخذ قدر من الراحة والنقاهة والاستجمام، ثم نعود نتقابل ونضحك، والله لا يحرمني منكم".

وكان الفنان السعودي خالد سامي قد أجرى مؤخراً عملية زراعة للكبد، بعد مناشدة زوجته وعدد من الفنانين لسرعة التدخل لإنقاذه، حيث إن حالته حرجة، وأعلنت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، وقتها أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

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