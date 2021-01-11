.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هكذا أنقذ سعودي متسوقين بعد اندلاع النار في "مقود غاز"

هكذا أنقذ سعودي متسوقين بعد اندلاع النار في "مقود غاز"

تداول نشطاء التواصل وسم #هايل_مسند_دهيمان_الفديد، مشيدين ببطولته

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز  

نشر في: آخر تحديث:

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ مواطن سعودي المتسوقين من كارثة حريق وسط أحد الأسواق الشعبية في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء شمال السعودية.

وظهرت في الفيدو لحظة اشتعال موقد نار في يد العامل، في حين كان السوق مكتظا بالمتسوقين، وفي رد فعل سريع قام المواطن هايل مسند دهيمان بالتحرك بشكل عاجل والتقط الموقد المشتعل من يد البائع وخرج به إلى الشارع، قبل أن تلتهم النيران المكان، وتداول نشطاء التواصل وسم #هايل_مسند_دهيمان_الفديد، مشيدين بسرعة بديهته في إنقاذ السوق، وقدموا له الشكر على بطولته.

وسرد هايل دهمان إلى "العربية.نت"، قصة الحادثة التي بدأت خلال زيارته لسوق مركز الدهيمان بالقرب من رفحاء، وقال: "فوجئتُ باشتعال النيران خلال تركيب أحد العمال شعلة الغاز، ولاحظت سرعة اشتعال النيران والتي كادت أن تودي بحياة الأشخاص الموجودين، والذين يتجاوز عددهم 30 فرداً من نساء ورجال وأطفال، جاؤوا لشراء متطلباتهم الشخصية، حينها قررت سريعاً وقمت بحمل الشعلة بعيداً عن السوق والمنازل المحيطة".

تونس.. برلمانية تدخل في إضراب جوع احتجاجاً على المغرب العربي راشد الغنوشي تونس.. برلمانية تدخل في إضراب جوع احتجاجاً على "عنف الغنوشي"

وأضاف: "تحملت درجة الحرارة العالية، وأنا أركض بسرعة في اتجاه بعيد للتخلص من شعلة النار، وشكرني الناس في السوق على مساهمتي في إنقاذ حياة الكثيرين".

وختم حديثه: "أي شخص في مكاني كان سيقوم بهذا العمل لإنقاذ حياة الناس، حماية الأرواح واجب إنساني".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير
الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد
سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق
الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد