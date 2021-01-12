أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الاثنين، حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية، وأكدت له حرص المملكة على التوصل إلى حلٍ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الامن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 11, 2021

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر إنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الاستقرار والأمن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.