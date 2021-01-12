فتاة سعودية احترفت عزف البيانو.. "تعلمت عبر اليوتيوب"

حققت عازفة سعودية على آلة البيانو، نجاحاً ملموساً على الرغم أن عمرها لم يتجاوز 22 عاماً، إلا أنها بدأت تتعلّم على آلة البيانو منذ 2018، واستطاعت أن تقدم نموذجاً موسيقياً جميلاً، نال إعجاب الكثير من المهتمين والمتابعين.

العازفة رِناد الأنصاري تحدثت إلى "العربية.نت" عن بداياتها والتي كانت غير مخطط لها بحد تعبيرها، تقول: "بعد أن اشترت أختي بيانو لتتعلم عليه، لم يحالفها الحظ بسبب دراستها، في حين قررت أن أتعلّم العزف بسبب فضولي في معرفة سر هذه الآلة، وكيف الناس تعزف عليها، واخترت هذه الآلة كونها مميزة عن غيرها بسبب عدد المفاتيح التي تضم 88 مفتاحاً، ولوجود 3 مكابح في الأسفل تتحكم بوحدة الصوت، وكنت أتدرب يومياً على الآلة بالساعات، إلى أن بدأت أتقنها وأفهمها وأحببتها أكثر".

وأضافت: "تعلّمت عن طريق التتوريال من اليوتيوب والسماعي، ووجدت دعما كبيرا من الأسرة التي دعمتني كثيراً في هذا المجال، وبدأت في فتح حسابات لي خاصة بالعزف على السوشيل ميديا، حيث حصدت إعجاب الناس بكثرة، كوني فتاة سعودية استطاعت أن تنجز وتوصل هذي المرحلة بالتعليم الذاتي، وبدأت أعزف في الأماكن العامة في المنطقة الشرقية، وبدأت أحمّس الناس أكثر أنهم يتعلمون تعليما ذاتيا دون معهد أو مدرس خصوصي".

كما أوضحت "أنا مقتنعة بأننا نحقق أهدافنا بإرادتنا عبر الصبر والتدريب ومحاولة الاستفادة من خبرات الآخرين، فمنح رخصتين للمعاهد الموسيقية في السعودية من أهم الأخبار الداعمة لتعلم الموسيقى، وهي مبادرة مميزة من وزارة الثقافة للاهتمام بتعليم الموسيقى، والتي لها تأثير على الصحة من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية، فهي مهمة بالنسبة لصحتي النفسية".

وقالت "إنني احلم بفتح معهد باسمي، وأقوم بتدريب عشاق الموسيقى، وأولهم المتابعين لدورهم في تشجيعي على المضي قدماً في هذا المجال، وبالنسبة للمقطوعات التي أعزفها بشكل عام هي منوعة من أغاني عربية وأجنبية ومقطوعات كلاسيكية، لأن كل نوع له ميزه وتكنيك معين، فكان عندي فضول أجرّب جميع الألوان".

وتابعت: "إضافة إلى حبي للموسيقى، أمتلك موهبة الرسم، وهي موهبة اكتشفتها وعمري 10 سنوات بعد متابعة أفلام الكرتون، وكانت تجذبني أشكالهم، وكنت أحاول أقلّدهم إلى أن وصلت إلى مرحلة الإتقان، وتحمّست وأصبحت أرسم أشياء مختلفة غير الشخصيات الكرتونية، وتوجهت لرسم الطبيعة والبورتريه وأعضاء الجسم مثل القلب والعقل".