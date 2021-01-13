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أنقذت حياة طفلتين من الغرق.. ممرضة سعودية تروي التفاصيل

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أنقذت حياة طفلتين من الغرق.. ممرضة سعودية تروي التفاصيل

أسرار أبو راسين: قفزت للبحر وقمت بالسباحة لإنقاذ طفلتين من الغرق في كورنيش بيش

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العربية.نت - نادية الفواز

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لم تتوقع ممرضة سعودية، قيامها بعمل بطولي ذات يوم، حين ألقت بنفسها بين أمواج البحر مستخدمة معرفتها بالسباحة لإنقاذ طفلين من موت محقق، على شاطئ محافظة بيش بمنطقة جازان، الأسبوع الماضي.

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"أسرار أبو راسين" سردت لـ"العربية.نت"، قصة ذهابها في نزهة إلى كورنيش بيش، قائلة: "خلال توثيقي للرحلة في البحر مع الأجواء الجميلة والأمواج، لاحظتُ حركة غير طبيعية في البحر وأطفالا يتحركون مع الأمواج، وعلى الفور قفزت للبحر، وقمت بالسباحة، حتى استطعتُ إنقاذ الطفلتين بالتعاون مع رجال حرس الحدود، الذين بادروا بمساعدتي في عملية الإنقاذ".

وأضافت: "بدأت بالإسعافات الأولية، ومتابعة النبض والتنفس، وكانت إحدى الطفلتين غائبة عن الوعي، حتى استعادت التنفس لكلا الطفلتين بسملة (6) أعوام ودعاء (5)، ليتم بعد ذلك نقلهما بسيارة الإسعاف لمستشفى مسلية بمحافظة بيش، لإجراء الفحوصات اللازمة".

كما تابعت: "بعدها رافقت الطفلتين في سيارة الإسعاف إلى أن تم إيصالهما للمستشفى، لم أنسَ دوري كأحد الكوادر الأساسية في وزارة الصحة، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وأن العمل لا يمكن أن يختصر في مكان العمل، وإنما الواجب الإنساني لابد وأن يكون في كل مكان".

أبوراسين تعمل في مركز صحي بخميس مشيط يتبع للشؤون الصحية بعسير، كما وعملت في النساء والولادة، وتم ترشيح اسمها للعمل في خدمات الطوارئ في خميس مشيط لمواجهة كورونا.

من ناحيته، قال المهندس محمد شعبان والد الطفلتين "بسملة وغادة": إن الله ستر ولطف عليهما من الغرق، وهذا يعود بفضل من الله ثم بفضل المنقذة "أسرار" التي قامت بعمل بطولي ندين لها بالفضل العظيم على ما قامت به، والشكر لها على ذلك، وهذا شيء بسيط في حقها.

كما أكدت والدة الطفلتين بأن ما قامت به أسرار مضرب مثل، مشيرة إلى دورها البطولي الذي ساهم في إنقاذ طفلتيها من موت محقق.

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