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السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق

الداخلية السعودية

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق

من هذه الدول (ليبيا ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، إيران ، تركيا، أرمينيا ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا، روسيا البيضاء)

متابع الغاء المتابعة

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حذرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها.

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وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021م بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من 31 / 3 / 2021 م، وحرصاً من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد حذّرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

تحذير من هذه الدول

ومن هذه الدول (ليبيا ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، إيران ، تركيا، أرمينيا ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك . وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس ، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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