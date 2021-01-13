وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر 92 عاماً

توفي الشاعر السعودي مستور العصيمي، الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

ونعاه عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمواطنين سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

كما كتب الإعلامي السعودي مالك الروقي، "شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عاما".

شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عام ..#مستور_العصيمي_في_ذمة_الله



الشاعر السعودي الذي نقل صور من حياة الناس في الخليج وتاريخهم وأحاديثهم عبر شعره . pic.twitter.com/tgE9nPcQji — مالك الروقي (@alrougui) January 13, 2021

وتابع "#مستور_العصيمي_في_ذمة_الله الشاعر السعودي الذي نقل صورا من حياة الناس في الخليج وتاريخهم وأحاديثهم عبر شعره".

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريما في مدينة الطائف.

خلوووووها.. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.



#مستور_العصيمي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/MrhU7qMKny — سلطان بن بندر (@SultanBinBandar) January 13, 2021

جدير بالذكر أن العصيمي ولد في وادي بسل عام 1347 هـ – 1928 م وبدأ الشعر عام 1370 هـ ويعتبر من أقدم شعراء المحاورة في السعودية والخليج.

وللشاعر الراحل مستور العصيمي قصيدة كتابية واحدة فقط والكثير من مواجهات كبار الشعراء.