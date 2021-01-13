.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر 92 عاماً

مستور العصيمي

وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر 92 عاماً

شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عاما

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توفي الشاعر السعودي مستور العصيمي، الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

ونعاه عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمواطنين سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

كما كتب الإعلامي السعودي مالك الروقي، "شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عاما".

وتابع "#مستور_العصيمي_في_ذمة_الله الشاعر السعودي الذي نقل صورا من حياة الناس في الخليج وتاريخهم وأحاديثهم عبر شعره".

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريما في مدينة الطائف.

جدير بالذكر أن العصيمي ولد في وادي بسل عام 1347 هـ – 1928 م وبدأ الشعر عام 1370 هـ ويعتبر من أقدم شعراء المحاورة في السعودية والخليج.

وللشاعر الراحل مستور العصيمي قصيدة كتابية واحدة فقط والكثير من مواجهات كبار الشعراء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير
الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد
هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية
سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد