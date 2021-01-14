.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان وروسيا سيرغي لافروف 2
وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان وروسيا سيرغي لافروف

وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

أشار لافروف إلى أن بلاده تتعاون "مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

اتهم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إيران بنشر الخراب في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة رسمية يقوم بها المسؤول السعودي إلى روسيا.

وحث، إيران، على "تعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلاً من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار".

وقال إن "النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة"، موضحاً أن "المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة".

وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن" في المنطقة.

وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحاً إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة".

واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن".

وفي ملف النفط، أعلن أن "التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط" ضمن منظومة "أوبك بلس".

وحول ليبيا، شدد على أن "المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية".

تعبيرية
تعبيرية

وفي تعليق على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية السعودي إن "ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول".

وذكر وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وردا على سؤال من الصحافيين، قال الوزير السعودي إن "المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية"، منوهاً بهجماتهم على المناطق المدنية في السعودية.

ماذا بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح محاسبة ترمب؟ أميركا عزل ترمب ماذا بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح محاسبة ترمب؟

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي لافروف أن "روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات".

وأبرز أن "موسكو مهتمة بالاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وأضاف: "ندعم الموقف السعودي في رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة".

وأكد لافروف أن موسكو تدعم "عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف"، مضيفاً أنه "بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سوريا".

وأشار إلى أن بلاده "تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا، وكذلك بشأن استقرار سوق النفط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير
الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد
هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية
سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد