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التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

yemen drone
مسيرة محطمة أطلقت من اليمن "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

الحديدة مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية

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العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال التحالف إن الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.

ونقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، دان بيان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه السعودية".

كما دانت وزارة الخارجية البحرينية "إطلاق الحوثيين عدداً من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية"، بحسب وكالة أنباء البحرين.

واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية "إطلاق الحوثيين طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية"، مؤكدة "وقوف اليمن مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها".

وقالت الوزارة إن "الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وقرارهم في يد إيران".

هذا ورفضت واشنطن الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الخميس، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

كما أكد اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.

نيوزويك: إيران أرسلت إيران ميليشيات إيران نيوزويك: إيران أرسلت "طائرات انتحارية" للحوثيين

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متطورة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وبحسب تقرير للمجلة الأميركية فإن إيران نشرت طائرات مسيّرة من طراز شهيد-136 التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأضاف التقرير أن نشر تلك الطائرات في اليمن يهدف لشنّ هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة.

وتهدف إيران من خلال تلك الخطوة إلى ضرب أهدافٍ في المنطقة، لاسيما الأميركية عبر الحوثي لدرء أي تهمةٍ عنها.

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