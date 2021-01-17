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أهالي مكة يواجهون الشتاء بـ"المعدوس".. فما هو؟

المعدوس

أهالي مكة يواجهون الشتاء بـ"المعدوس".. فما هو؟

تعرف على "المعدوس".. الوجبة المفضلة لأهالي مكة في الشتاء

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العربية.نت - حامد القرشي، تصوير - لؤي حزام

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ما إن تحل ليالي الشتاء الباردة، وتنخفض درجات الحرارة، حتى تتجه ربات المنازل في مكة المكرمة لطهي وجبة الأرز بالعدس الشهيرة منذ عشرات السنين، كعادة متوارثة.

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ويردد العديد منهم مقولة "المعدوس في البطن يدوس" في جملة تعارفوا عليها منذ القدم في مثل هذه الأيام الباردة والماطرة، باعتبار المعدوس من الأطباق الشعبية الحجازية التي اشتهرت بها، والتي يتم تحضيرها في ليالي الشتاء، وبعد هطول الأمطار بحثاً عن الدفء.

والمعدوس هو عبارة عن خليط من الأرز والعدس الأحمر، بإضافة الكركم، والذي يعطيه اللون الأصفر، ثم يتم تزيين الوجه بالسمن البري، مع الحرص على تقديمه بجانب سلطة التمر الهندي "الحمر"، فيما يفضل آخرون تقديمه مع السمك الناشف.

ويحتوي العدس على العديد من العناصر المعدنية، خصوصا الحديد والزنك والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والفسفور والكاليسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين ب المركب وفيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 6، وفيتامين ج وفيتامين هـ، وحمض الفوليك وبعض الأحماض الأمينية الأساسية.

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