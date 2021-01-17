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توقعات بانخفاض درجات الحرارة في السعودية للصفر

الحرارة

توقعات بانخفاض درجات الحرارة في السعودية للصفر

من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في المملكة تدريجياً حتى يوم الثلاثاء

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العربية نت- نادية الفواز

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توقع خبراء الطقس في السعودية، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حتى تصل إلى درجة الصفر في عدد من المناطق، بعد أن أكد المركز الوطني للأرصاد، تسجيل القريات لليوم الثاني أدنى درجة حرارة في السعودية ووصولها درجة مئوية واحدة.

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فقد توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنخفض درجة الحرارة بشكل تدريجي حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "بينما تهبط درجة الحرارة يوم الخميس هبوطاً كبيراً بسبب توغل كتلة هوائية شمالية باردة، تهوي بدرجة الحرارة الصغرى فجراً للصفر المئوي في الشمال وشمال الوسط، وتستمر حتى يوم السبت، وذروتها قد تكون الجمعة والسبت".

موجة باردة

فيما كشف الخبير في الطقس عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل حالة الطقس بالمملكة نهاية هذا الأسبوع، متوقعاً موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق. وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، وتقترب من الصفر على الوسطى، وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر.

وأضاف أن "تكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية، والحرارة الصغرى متوقع أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا مع صقيع، ومن المتوقع أن تقترب الصغرى من 15 في مكة وجدة 20، وتعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ".

إلى ذلك، أردف أنه من المتوقع أن يشهد الساحل الجنوبي الغربي تأثيراً ضعيفًا، وهطول ثلوج على مرتفعات تبوك والشام، فيما تقترب الحرارة من الصفر على الوسطى وخارج المدن، ومتوقع أن تسجل الصفر وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية.

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