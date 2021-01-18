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شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!

شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!

ناشط في سناب شات في قبضة شرطة الرياض.. وهذا ما فعله بوافد!

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – مريم الجابر

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، الاثنين، القبض على المتورطين في مقطع متداول أظهر دفْع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وكان أحد المشاهير قد صوّر ذلك في حسابه الخاص في برنامج "سناب شات"، وتم تداول المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما.

كما قال: هما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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