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الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي

الأميرة ريما
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية في واشنطن

الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي

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العربية.نت - مريم الجابر

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علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية في واشنطن، على تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "مبروك جو بايدن وكامالا هاريس، كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي".

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، قائلا: "هذا يوم أميركا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأميركي سُمِع واحترم".

وأضاف: "سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

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وحول جائحة كورونا، قال بايدن: "الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأميركيين، وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا: "لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم".

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