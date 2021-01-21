الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي

Congratulations to @POTUS Joe Biden and @VP Kamala Harris. It was an honour to witness this historic inauguration. pic.twitter.com/q2VR68yJqP — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) January 20, 2021

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية في واشنطن، على تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "مبروك جو بايدن وكامالا هاريس، كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي".

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، قائلا: "هذا يوم أميركا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأميركي سُمِع واحترم".

وأضاف: "سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

وحول جائحة كورونا، قال بايدن: "الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأميركيين، وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا: "لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم".