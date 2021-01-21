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السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

أكد لـ"العربية" أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها

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دبي - العربية.نت

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أعرب وزير الخارجية السعودي، الخميس، عن تفاؤل بلاده بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في تصريحات لـ"العربية"، التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات.

كما أكد أن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وقال "تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين".

يدنا ممدودة للسلام مع إيران.. لكنها!

وتابع "علاقتنا مع أميركا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير".

كما أضاف: "سنتشاور مع أميركا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي"، موضحاً أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص.

وقال "ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، وعلى النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".

وتابع "يدنا ممدودة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها"، مؤكداً أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.

نووي إيران - تعبيرية
نووي إيران - تعبيرية

اتفاق الرياض.. لبنة الأساس

أما في الشأن اليمني، قال وزير الخارجية السعودي في حديثه لـ"العربية"، أن "اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن.

كما أضاف "إذا قرر الحوثيون أن مصلحة اليمن هي الأهم سيسهل التوصل لحل"، مشيرا إلى أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق.

وأكد أن "إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن".

توقيع اتفاق الرياض - أرشيفية
توقيع اتفاق الرياض - أرشيفية

استقرار العراق

وفي الملف العراقي، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن استقرار العراق عنصر أساسي لاستقرار المنطقة والأمن العربي، مشيرا إلى أن السعودية والعراق تمتلكان فرصا للتكامل وهناك تنسيق متواصل بين البلدين أمنيا واقتصاديا.

وقال إن حكومة مصطفى الكاظمي تقوم بأعمال قوية لبناء المؤسسات العراقية.

كما شدد على حرص المملكة على زيادة الترابط الاقتصادي مع العراق.

نبذ ميليشيات حزب الله

أما في الملف السوري فقد قال وزير الخارجية السعودي إن "موقفنا ثابت من أزمة سوريا وهو دعم جهود التوصل لحل سلمي".

وفي الشأن اللبناني قال "لن يزدهر لبنان دون إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات حزب الله"، مبيناً أن لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للإصلاح.

مناصرون لحزب الله يرفعون رايته في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
مناصرون لحزب الله يرفعون رايته في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

فتح سفارة السعودية في الدوحة

وحول بيان العلا، قال "اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي".

وقال "اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه".

كما أكد أن جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، مضيفاً أن فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك.

من مؤتمر بيان العلا - أرشيفية
من مؤتمر بيان العلا - أرشيفية

هذا، وكان مجلس التعاون الخليجي توصل خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية قبل أسبوعين إلى اتفاق على إعادة اللحمة بين دول المجلس. ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قُطعت عام 2017.

كما شدد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون على وحدة الصف الخليجي، وتكاتف دول المجلس في وجه التهديدات والتدخلات، بالإضافة إلى ذلك، أكد طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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