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زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه

خالد سامي
خالد سامي

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه

الغريب أن وجود التهاب ليس سببًا للغيبوبة لذا تقرر عمل أشعة رنين مغناطيسي للدماغ غداً

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العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت زوجة الفنان خالد سامي، عائدة العتيبي، عن مستجدات حالة زوجها الصحية بعد أخذ "خزعة" من نخاع العظم.

وقالت: "إن الفحص أظهر وجود التهاب بسيط، وتم التعامل معه بالمضادات، والغريب كما أوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة، لذا قرر عمل أشعة رنين مغناطيسي للدماغ غدًا صباحًا".

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كما أوضحت في حديثها إلى "العربية.نت"، أنه إلى الآن لم يسمح لهم بزيارته، بحسب تعليمات الأطباء.

يذكر أن حالة الفنان تدهورت إثر إصابته بضیق تنفس أُدخل على إثره للعنایة المركزة، وتم وضعه على أجھزة التنفس الصناعي.

وكانت "العربية.نت" نشرت قبل أيام، أن الفنان خالد سامي استقرت حالته الصحية، وهو في حالة استجمام استعدادا لعملية الكلى التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهر ونصف.

خالد سامي بالمستشفى
خالد سامي بالمستشفى

وأوضحت عايدة حينها، أن زوجها "بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".

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