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صور.. بحر الضباب يأسر القلوب في السعودية

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صور.. بحر الضباب يأسر القلوب في السعودية

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العربية.نت – حامد القرشي وتصوير - صلاح القرني

نشر في: آخر تحديث:

في مشاهد ساحرة تأسر القلوب، عانق بحر من الضباب مدينة أبها جنوب السعودية، حتى غطى قمم جبالها.

وشكل منظر الضباب البديع مشاهد جاذبة لهواة التصوير، كما رسمت السحب الشتوية التي غطت الجبال ذات الارتفاع الأعلى في السعودية والتي تصل إلى نحو 3015 متراً عن سطح البحر جمال الشتاء في المدينة.

وتمتاز مدينة أبها بأجواء طبيعية ساحرة في فصل الشتاء، بتكوّن الضباب الكثيف وتساقط زخات المطر، وقد وثقت عدسة المصور صلاح القرني منظر الضباب وهو يعانق مدينة أبها.

وذكر لـ"العربية.نت" أن الضباب يعتبر إحدى سمات أجواء أبها خلال الشتاء، كما أنه مغرٍ لعشاق التصوير لالتقاط اللحظات الساحرة، لافتاً إلى أنه التقط مشاهد بحر الضباب من عقبة حبو.

كما أضاف: "استمتعت كثيراً بالأجواء الخلابة والمناظر البديعة التي شكلها الضباب على مدينة أبها، والتي من خلالها اقتنصت تلك الصور، ونشرتها على حساباتي في مواقع التواصل".

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