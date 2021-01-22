هكذا تغنى المطربون السعوديون بالشتاء.. وهذه الأبرز

تغنى العديد من المطربين السعوديين بليالي الشتاء الحالمة، ونسماتها الباردة، حتى ارتبطت الكثير من الأغاني بأجواء الشتاء، منها ما تغنى به الفنان محمد عبده "ليل الشتاء القاسي الطويل" والأغنية الشهيرة "والله الجفا برد .. وقل الوفا برد .. والموعد المهجور ما ينبت الورد"، والتي لا زالت عالقة في الأذهان حتى الآن.

كما أن أغنية "راح الشتاء وجانا شتاء وانا انتظاري لي متى" التي تغنى بها الفنان علي عبدالكريم، تعد من الأغاني الشتوية المعروفة لدى جيل الطيبين، فيما أبرز الفنان خالد عبدالرحمن تفاصيل الشتاء في العديد من أغانيه والتي منها "والشتا والليل والبرد والسما .. يصرخ رعدها" وكذلك أغنية "شتاي أقبل برده شين" وغيرها من الأغاني.

"حي الشتا وحي ماجابه"

في حين شدا الفنان عبدالمجيد عبدالله في شتاء العام الماضي بـ "حي الشتا وحي ماجابه"، والتي أصبحت أغنية الشتاء في السعودية، والتي يرددها الكثيرون خلال الفترة الحالية، وخاصة مع رواج مقاطع الفيديو على منصات التواصل.

من جانبه، قال الباحث والناقد الفني محمد سلامة لـ"العربية.نت"، يعتبر فصل الشتاء ملهماً لكتاب الكلمة والحرف ولصائغي الألحان الشجية، فبرودة الأجواء في فصل الشتاء ولياليه الحالمة، صنعت الكثير من الأغاني الخاصة بهذا الموسم، وهناك الكثير من الأغاني التي تغنى بها المطربون السعوديون في التسعينيات الميلادية، ومنها سوالف ليل للفنان الراحل طلال مداح "سوالف ليل.. يجنب الموقد الغافي، سهرنا ليل .. وجمرة حبنا الصافي"، كما أغنية الفنان محمد عبده الشهيرة "جمرة غضى" التي صاغ كلماتها الأمير بدر بن عبدالمحسن والتي لا يزال يرددها الكثير تعد من أبرز أغاني الشتاء.