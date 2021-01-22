وسط جادة قباء بالمدينة المنورة.. شاهد أهازيج إندونيسية

جذبت فعاليات واجهة قباء زائري المدينة المنورة، في الوقت الذي تناقل فيه رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من زوار المدينة المنورة من دولة إندونيسيا.

ويتجول الزوار في فعالية واجهة قباء وسط أهازيجهم وفرحتهم، حيث وثق العديد تلك المشاعر التي عبروا عنها بعبارات الحب والجمال لتلك الأهازيج.

فيما يحرص أهالي وزوار المدينة المنورة على زيارة المعالم البارزة في المدينة التي من ضمنها مشروع المنطقة الرابطة بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.

وتسعى الجهات المعنية من خلال برامجها وخططها لجعل المدينة المنورة منطقة سياحية مع مراعاة معايير أنسنة المدن وجودة الحياة على مدار العام.

ونظمت أمانة المنطقة فعاليات واجهة قباء لإبراز معالمها وجمالها وجعلها واجهة سياحية لسكان وزوار المدينة المنورة من خلال توفير أنشطة متنوعة تناسب جميع الأذواق، وتضم فعاليات واجهة قباء بين أركانها عدة خدمات كالمطاعم والمقاهي إضافة إلى محطات ترفيهية وبازار قباء، وعروض أسبوعية تناسب جميع الأذواق والأعمار. وإنشاء مكتبة عامة تحت مسمى "أمة اقرأ" يسمح فيها باستعارة الكتب والقراءة ضمن أجواء هادئة وجميلة للتشجيع على القراءة.