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الداخلية السعودية: رجال الأمن سيضبطون مخالفي احترازات كورونا

المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب
فيروس كورونا

الداخلية السعودية: رجال الأمن سيضبطون مخالفي احترازات كورونا

مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84,807 مخالفات في كافة مناطق السعودية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، الأحد، إن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات بكورونا في الفترة الماضية.

وأكد متحدث الداخلية، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84,807 مخالفات في كافة مناطق السعودية، مشيرًا إلى أن رجال الأمن متواجدون لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5343) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3028)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2236)، ومنطقة القصيم بـ(1798)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1495)، ومنطقة الباحة بـ(1422)،ومنطقة الجوف بـ(1117)، ومنطقة تبوك بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(391)ومنطقة عسير بـ(318)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(204) ، ثم منطقة نجران بـ(82) ومنطقة جازان (78).

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (186) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفيات، وتسجيل (211) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (357,939) حالة في المملكة.

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