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هذا موعد التعامد الأول للقمر هذا العام على الكعبة المشرفة

من تعامد سابق للقمر مع الكعبة المشرفة (أرشيفية)
من تعامد سابق للقمر مع الكعبة المشرفة (أرشيفية)

هذا موعد التعامد الأول للقمر هذا العام على الكعبة المشرفة

سيصل القمر للحظة التعامد عند الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية وسيكون قرصه مضاء بالكامل بنسبة 99.9%

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العربية.نت - نادية الفواز

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تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس القادم تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.

وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة في حديث مع "العربية.نت" إن "القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي/ الشمالي الشرقي، ويغرب في الأفق الشمالي/ الشمالي الغربي، ما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل. أما في شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف".

وأضاف: "وفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء، حيث يكون القمر منخفضاً في السماء، تماماً مثل شمس الظهيرة الشتوية. أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، فيبقى فيها القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة. وسيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية (07:16 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر".

وتابع: "يتبع ذلك وصول القمر للحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (09:43:34 مساء بتوقيت غرينتش) وسيكون على ارتفاع 89.57.46 درجة، وقرصه مضاء بالكامل بنسبة 99.9% وعلى مسافة 381.125 كيلومتراً من الأرض. وبعد التعامد سيظل القمر مشاهداً في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة".

الكعبة
الكعبة
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وأوضح أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية لمعرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم، حيث إنه يمكن للقاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام الاعتماد على اتجاه القمر الذي يشير إلى مكة "بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية".

وأضاف: "بشكل عام، يعتبر منتصف الشهر القمري التوقيت المثالي لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس. هذه الفوهات المشعة هي عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات. ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين".

وختم حديثه قائلاً: "خلال الليالي المقبلة، سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر. وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل".

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