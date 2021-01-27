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مباحثات سعودية سودانية في الرياض لبحث العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ومحمد الفكي سليمان (من واس)

مباحثات سعودية سودانية في الرياض لبحث العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله يستقبل عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي في مكتبه بالرياض الأربعاء عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس
من واس

كما أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لعضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني والوفد المرافق له.

من واس
من واس

إلى ذلك حضر اللقاء ومأدبة الغداء، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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