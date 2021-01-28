هذا ما قالته السعودية لاعبة رياضة الريشة الطائرة

على الرغم من دراستها في جامعة الملك سعود السنة الأخيرة بكالوريوس الإدارة المالية، إلا أن الطالبة السعودية رهف المبدل قررت الدخول إلى عالم رياضة لعبة الريشة الطائرة، لتضع إبداعها وبصماتها الواضحة كلاعبة سعودية مبدعة.

رهف تحدثت إلى "العربية.نت" عن قصتها، تقول: "بدأتُ ممارسة لعبة الريشة الطائرة في آخر مرحلة في الثانوية العامة، وكل مرة كنتُ أمارس هذه الرياضة كان ينتابني شعور الطاقة والحماس، ما شجعني على الاستمرار والتطوير، حيث علمتني اللعبة اتخاذ القرارات بسرعة وتنسيق الحركات، وهو ما يحظى بتأثيرات إيجابية على ممارسيها، وكذلك تعمل اللعبة أيضاً على زيادة الانتباه".

وأضافت: "لعبة الريشة الطائرة تُعد واحدة من أفضل الرياضات وأكثرها أماناً، لذلك اخترتُ ممارستها لتميزها بأجواء تبعث على المرح والاستمتاع والحماس، ولأنها تحظى بعدد من الفوائد الصحية، وبدأتُ التدريب في نادي الرياض السعودي مع الفريق الأول للريشة الطائرة النسائي بإشراف المدربة هتون السدحان، وهناك الكثير من السيدات يمارسن العديد من أنواع الرياضات المختلفة، ومنها رياضة اليوغا، وكرة السلة، والريشة الطائرة، وكرة التنس وغيرها الكثير".

وتابعت: "شاركتُ في بطولة الريشة الطائرة مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية عام 2020 التي اتخذت مكانها في الطائف كأول تجمع رياضي، وكذلك في بطولة المملكة للريشة الطائرة عام 2021، وتلك المشاركات تزيدني حماساً ومهارة وروحاً رياضية، حيث تعرفتُ فيها إلى لاعبات محترفات من شتى المدن والمناطق".

واختتمت: "نشأت في منزل يشجع أهله على التعليم والرياضة، وأهمية تطوير الذات، لذلك أنا مدينة لأسرتي وللمجتمع بالشكر، كون أسرتي الداعم الأول واللامحدود في الاستمرار، وأشكر الأصدقاء الداعمين، ونادي الرياض على تشجيعه للاعبات الريشة الطائرة وفتح فرص التدريب لنا".