وجه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، باستخدام تطبيق توكلنا لدخول الجهات الحكومية والخاصة، وتشديد الإجراءات الاحترازية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

وأكد أمين الشرقية المهندس عادل الجبير، إلزامية تفعيل تطبيق توكلنا كشرط لدخول الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وأوضحت صحة الشرقية عبر حسابها في "تويتر" عن تطبيق إجراء احترازي يومي لمعرفة الحالة الصحية للشخص، قبل دخوله المنشآت والأماكن العامة.

وعلق وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قائلا: "تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".

وأضاف: "رصدنا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة، ونهيب بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع".