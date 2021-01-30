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ممرضة سعودية أنقذت جارتها.. وقامت بتوليدها في المنزل

الممرضة السعودية

ممرضة سعودية أنقذت جارتها.. وقامت بتوليدها في المنزل

كرّم الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، الممرضة وطلب منها العمل معه كمتطوعة

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العربية.نت - نادية الفواز

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كرّم الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، ممرضة سعودية، إثر نجاحها في إجراء عملية ولادة ناجحة لجارتها في المنزل، بمساعدة فرقة من الهلال الأحمر، وكانت جارة الممرضة قد استنجدت بها بإرسال طفلتها لها، واتجهت الممرضة إلى منزل المواطنة، وباشرت على الفور عملية الولادة للحفاظ على حياة جارتها وحياة جنينها.

الممرضة عبير حجي العنزي، أكدت أن الحالة لم تسمح بنقلها إلى المستشفى، وتمكنت من خلال خبرتها بإجراء العملية بنجاح، قبل أن تحضر فرق الإسعاف من الهلال الأحمر، لمساعدتها بأدوات الولادة وقص الحبل السري، ونقل جارتها إلى المستشفى.

تكريم الممرضة
تكريم الممرضة

الممرضة عبير التي تعمل بقسم الولادة في مستشفى مدينة عرعر شمال السعودية، سردت لـ"العربية.نت" قصة الحادثة، تقول: "جارتنا جديدة بالسكن، ولا تعرف أني أعمل ممرضة، وعندما اقتربت من حالة الولادة، ولا يوجد لديها أحد في البيت، وجاءت ابنتها طالبة المساعدة، وكانت أمها تصرخ في الشارع وأدخلتها بيتها، حينها أخذتني الفزعة ولم أفكر بأي عوائق قد تترتب، وذهبتُ لبيتها دون أي تجهيزات، وقمت بلف الطفل في بطانية، على الرغم من أن المشيمة مازالت لاصقة في الطفل، وكانت كبيرة، فقمت بوضعها على صدر الطفل وبطنه، كي يشعر بالدفء بسبب الجو البارد".

وواصلت عبير سرد القصة: "بعد ذلك قمتُ بعمل مساج لبطن الأم كي لا تنزف، وقمت بتنظيف للرحم، حتى وصلت فرقة الإسعاف وتمت العملية خلال 20 دقيقة، وتم قص الحبل السري، ونقلوها إلى المستشفى، حينها شعرتُ بالفخر والسعادة بتكريم مدير عام الهلال الأحمر، والذي شكرني وطلبني للعمل كمتطوعة مع الهلال الأحمر".

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