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السعودية.. ارتفاع في إصابات كورونا وتحذير من عدم الالتزام

السعودية.. ارتفاع في إصابات كورونا وتحذير من عدم الالتزام

محمد عبد العالي: ارتفاع في الحالات الحرجة بنحو 20% منذ منتصف الشهر الحالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد عبد العالي، أن "كثيراً من دول العالم تسجل ارتفاعات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وقال عبد العالي خلال مؤتمر صحافي الأحد: "نسجل ارتفاعاً في الإصابات بمعظم المناطق السعودية" بسبب السلوكيات الخاطئة التي تعد السبب الرئيسي في زيادة عدد الحالات منذ منتصف الشهر الحالي، مؤكداً أن هناك "ارتفاعاً في الحالات الحرجة بنحو 20% منذ منتصف الشهر الحالي"، لافتاً إلى أن "هذه المؤشرات تدعونا لأهمية اليقظة والحذر".

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كما أضاف: "يمكننا العودة للمؤشرات الإيجابية إذا عدنا للالتزام بالإجراءات الصحيحة".

إلى ذلك حذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المناسبات الاجتماعية، مشيراً إلى أن "العالم يعيش مرحلة حرجة ولابد من عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات".

"لسنا بمنأى عنها"

يذكر أنه في وقت سابق الأحد أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن الكثير من دول العالم تعيش موجة ثانية من جائحة كورونا، مشدداً على أن "الموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها".

وقال الربيعة إنه يجب التعامل مع كورونا بمنتهى الجدية، لافتاً إلى أنه تم رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بالفيروس في السعودية.

كما أرجع الارتفاع بعدد الإصابات للتجمعات والتراخي في التدابير، محذراً من أن "عدم الالتزام سيضطرنا لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

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