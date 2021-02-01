الحالة الجوية في السعودية.. مختصون يشرحون

وسط حديث ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن ظاهرة رباعيات أيام الأسبوع في فبراير لا تحدث سوى كل 823 سنة، أكد عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن هذا الكلام لا أساس علميا له.

وقال الزعاق عبر حسابه في "تويتر": "ينتشر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي عن بداية شهر فبراير، وأنه يحتوي على رباعيات أيام الأسبوع، ولن يتكرر إلا بعد 823 سنة. لذا أود الإفادة بأن هذا الكلام لا يتكئ على أي أساس علمي، وليس له مستند، وهي ظاهرة طبيعية تحدث دوماً".

من جهته، أكد أستاذ علم المناخ، عبد الله المسند، على حسابه في "تويتر"، أن هناك استقراراً جوياً عاماً في معظم مناطق السعودية، وفي كل عناصر الطقس، لافتاً إلى أن درجة الحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي حتى يوم الخميس في الشمال وحتى يوم الجمعة في الوسط.

من جانبه، أشار الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إلى حالة شتوية ممطرة من الأربعاء 1442/6/21هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أياماً، مضيفاً عبر حسابه في "تويتر": "يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان".

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة.

ووفق التقرير، تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.