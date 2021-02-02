.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية.. إصابات كورونا ترتفع لـ310 لأول مرة منذ أكثر من شهرين

كورونا
من السعودية
فيروس كورونا

السعودية.. إصابات كورونا ترتفع لـ310 لأول مرة منذ أكثر من شهرين

عدد الإصابات بكوفيد-19 في المملكة ارتفع بنسبة 25 % خلال 24 ساعة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفيات، وتسجيل 271 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 360,110 حالة.

وقد ارتفع عدد الإصابات في السعودية بنسبة 25% خلال 24 ساعة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مذكراً بأن ذلك حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ "وجهنا الأمانات والبلديات، بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لحماية المواطنين والمقيمين، والحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته".

في حين تضمنت توجيهات الوزير، تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا
السعودية: الإطاحة بتشكيل عصابي جمع أموالاً بطرق غير مشروعة السعودية: الإطاحة بتشكيل عصابي جمع أموالاً بطرق غير مشروعة
التجارة السعودية: إنشاء إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية التجارة السعودية: إنشاء إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد