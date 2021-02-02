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وثق جريمته بفيديو.. شرطة مكة تطيح بشخص تحرش بطفل

iStock تحرش بالأطفال n
تعبيرية

وثق جريمته بفيديو.. شرطة مكة تطيح بشخص تحرش بطفل

تم الاستماع لأقواله وأقرّ بارتكاب ما نُسب إليه، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – مريم الجابر

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أطاحت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بشخص، ظهر في فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بأفعال خادشة للحياء ويتحرش بطفل جنسيًا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة أنه تم رصد المقطع المتداول، وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه، والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف أنه تم الاستماع لأقواله وأقرّ بارتكاب ما نُسب إليه، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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