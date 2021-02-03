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السعودية: السماح باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء

الطاقة الشمسية
من مشروعات "الطاقة الشمسية"

السعودية: السماح باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء

يشتمل المشروع على إطلاق بوابة "شمسي" المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

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العربية.نت - نادية الفواز 

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الثلاثاء، إطلاق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت "الطاقة" أنه سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، المواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية.

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ويشتمل المشروع على إطلاق بوابة "شمسي" المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية.

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