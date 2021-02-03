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شاب سعودي يبدع في تحويل جذوع الشجر إلى قطع ديكور لافتة

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طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي

شاب سعودي يبدع في تحويل جذوع الشجر إلى قطع ديكور لافتة

يستخدم نايف المتحمي أشجار الطلح التي لا يقل عمرها عن 200 سنة لصناعة قطع ديكور مميزة

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العربية.نت - نادية الفواز  

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن حقق طموحه في الحصول على درجة البكالوريوس، قرر شاب سعودي أن يحول عشقه للطبيعة والأشجار إلى ديكورات خشبية إبداعية عالية الجودة.

المتحمي يجهّز إحدى قطع الديكور
المتحمي يجهّز إحدى قطع الديكور

وسرد نايف المتحمي لـ"العربية.نت" قصته مع استثمار الأشجار وتحويلها إلى أعمال خشبية، قائلاًك "بدأت القصة قبل 5 سنوات، عندما أنشأت "جلسة" (صالة) في بهو منزلنا لتحتضن اللقاءات العائلية. وبعد تنفيذي كافة الديكورات الخاصة بالجلسة، وجدت إقبالاً كبيراً من الأسرة. هذا الأمر شجعني لأنشئ "ديوانية" بالأخشاب، والتي ظهرت بشكل جمالي فاق التوقعات".

وأضاف: "بعدها توجهت لتعلم مهارات احترافية في تنسيق أعمال الديكور وصناعة الطاولات باستخدام شجر الطلح. وقبل عامين انطلقتُ في عمل طاولات بأشكال غريبة ومميزة. وكان أول عمل نفذته بعدها هو غرفة نوم تشبه كوخا من الخشب لشقيقتي".

طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
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وتابع المتحمي: "منذ ذلك الحين، قررتُ أن أستثمر حبي للأشجار في صناعة قطع تجمّل المنازل، لاسيما أن الأخشاب لها مزايا فريدة في الديكور حيث إنها تبعث على الدفء. والأشجار التي أستخدمها هي الطلح والتي لا يقل عمرها عن 200 سنة".

ورأى أن "من مميزات الخشب سهولة الحصول عليه وقوة تحمله وصلابته، بالإضافة لسهولة التعامل معه من حيث قطعه وتشكيله. وفي التصميم الداخلي يستخدم الخشب في تغطية الأرضيات والجدران أو في إضافة بعض تفاصيل الديكور. ومن أهم ميزات الديكور الخشبي هو أنه يعطي انطباعاً باتساع المكان".

وأوضح أن "هناك أنواعا من الأخشاب التي تستخدم في الديكور لها القدرة على امتصاص الضوء لإبراز الأشكال بشكل جذاب، وأنواعا أخرى تستطيع الحفر والنقش عليها مثل أشجار الزيزفون".

طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
2 صور طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
2 صور
طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
طاولة من الخشب من تنفيذ المتحمي
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