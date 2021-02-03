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هيئة الملكية الفكرية تغلق 300 موقع إلكتروني مخالف

الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودية
(تعبيرية)

هيئة الملكية الفكرية تغلق 300 موقع إلكتروني مخالف

هذه المواقع خالفت الأنظمة حيث حملت وأتاحت مواد مرئية للمشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق

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العربية.نت - نادية الفواز  

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إغلاق أكثر من 300 موقع إلكتروني مخالف لأنظمة حقوق الملكية الفكرية.

واشتملت هذه المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لنظام حق المؤلف، ضمن إطار جهود السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن في حديث مع "العربية.نت" أن إغلاق هذه المواقع جاء بسبب مخالفتها للأنظمة الفكرية، ولكونها تقوم بتحميل وإتاحة مواد مرئية للمشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل منتجي الأفلام والمؤسسات والقنوات الرياضية المشفرة وغيرها.

وأكد الحسن أن هيئة الملكية الفكرية مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها.

وقد قامت الهيئة بحملة تفتيشية واسعة على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، خاصة نظام حماية حق المؤلف. وشدد الحسن على أن الهيئة لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح.

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وأهاب بالمواطنين والمقيمين بدعم هذه الجهود وباحترام حقوق الملكية الفكرية وبالتواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية، من خلال الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA للإبلاغ عن المخالفات.

يذكر أن "حقوق التأليف والنشر" في السعودية هو نظام وُضِع بمرسوم ملكي حمل الرقم M/41 وصدر بتاريخ 30 أغسطس 2003م، بهدف حماية حقوق التأليف والنشر في السعودية وجميع أنواع الملكية الفكرية. وبموجبه تبقى حقوق المؤلف محميّة حتى فترة 50 سنة من بعد موته. وتسري أحكام النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين داخل المملكة أو خارجها.

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