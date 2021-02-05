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خالد بن سلمان: نرحب بالتزام بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران

الأمير خالد بن سلمان

خالد بن سلمان: نرحب بالتزام بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران

نائب وزير الدفاع السعودي: نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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رحب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، بالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران ووكلائها.

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وقال في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة".

كما أضاف "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم".

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

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