خالد بن سلمان: نرحب بالتزام بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران

رحب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، بالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران ووكلائها.

وقال في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة".

كما أضاف "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم".

We welcome President Biden’s stated commitment to work with friends and allies to resolve conflicts, and deal with attacks from Iran & it’s proxies in the region. As we have for over 7 decades, we look forward to working with our friends in the US on addressing these challenges. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2021

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.