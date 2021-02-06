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سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق.. وشكر من السفارة

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سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق.. وشكر من السفارة

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دبي - العربية.نت

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تمكن المبتعث السعودي في مدينة بريستون البريطانية، تركي الشمري، من إنقاذ شخص بريطاني من الغرق في أحد أنهار المدينة.

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من جهتها، وجهت زوجة البريطاني وتدعى جيسيكا ويليامز، الشكر إلى الشمري في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، ونشرت صورته وعلقت بأنه "بطل حافظ على حياة زوجي"، كما احتفى مبتعثون في بريطانيا بزميلهم عبر وسم #تركي_الشمري، مؤكدين أن زميلهم سجل موقفًا مشرفًا لأبناء الوطن.

وسرد الشمري إلى "العربية.نت" قصة الحادثة بقوله "دائماً أذهبُ إلى الحديقة الجميلة المجاورة لأستمتع بجمال الطبيعة، وكنت أحضر معي الخبز الذي أجمعه طوال الأسبوع لأطعم الطيور على النهر، وفجأة سمعت صوتاً يطلب المساعدة، فذهبتُ أركض للمساعدة، فوجدت امرأة تبكي وتقول زوجي غرق، فنظرتُ إلى النهر، وشاهدتُ الرجل وهو يغرق في النهر ويصرخ بصوت عالٍ، ويطلب المساعدة، فنزلتُ إلى النهر مسرعاً لمساعدته، وقمتُ برفعه وسحبه إلى الأعلى، مع أن هيئته الجسمية أكبر مني".

وقال: قمتُ بواجبي كإنسان وكمواطن سعودي عربي، فنحن تربينا في هذا الوطن على تعاليم ديننا الإسلامي، كما لتربية الوالدين دور في غرس العطاء والمساعدة ونشر الخير".

وتابع: "عندما رجعتُ إلى البيت تفاجأت بكثير من الاتصالات التي أسعدتني، وملأت قلبي بالسرور، وأشكر كل من اتصل، كما أن الشخص الذي أنقذته قام بالاتصال وقدم لي هدية وباقة من الورد، وتلقيت الشكر من الملحقية والسفارة السعودية في بريطانيا".

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