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فيديو.. سعودي ينقذ مسناً جرفه السيل

الشاب الذي أنقذ المسن

فيديو.. سعودي ينقذ مسناً جرفه السيل

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العربية.نت - حامد القرشي

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في موقف بطولي، أظهر شاب سعودي في الثلاثينات من عمره، شجاعته في إنقاذه رجلاً مسناً جرفه السيل في أحد أودية شمال غرب السعودية.

إلى ذلك، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه سعودي ينقذ مسناً علقت مركبته في وادي "أم حمض" في ضباء شمال غرب السعودية بعد هطول الأمطار الغزيرة، والتي تسببت في جريان الأودية والشعاب.

إبراهيم سليم الحويطي منقذ المسن، سرد لـ"العربية.نت" تفاصيل الحادثة بقوله: "كان المسن في السبعينات من عمره، وهو أحد الأقارب، يسير في شعيب "أم حمض" متجهاً بمركبته إلى زيارة والدي، وأثناء هطول الأمطار بغزارة وجريان السيول اتجهت إلى مركبة المسن، وأثناء سيرنا في الشعيب مشياً على الأقدام مع الأصدقاء، فوجئنا بغوص مركبة المسن من نوع "شاص" وجلوس المسن فوق سقف المركبة، مستنجداً بنا، وعلى الفور هرعت لإنقاذه والسباحة في السيل، وقمت بحمل المسن على ظهري إلى بر الأمان، ولله الحمد وفي نفس الوقت، قام أحد الأصدقاء بالاتصال بالدفاع المدني وإبلاغه بالحادثة، وحالياً المسن يتمتع بالصحة والعافية ولم يصبه أذى".

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