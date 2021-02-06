وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات التاريخية

بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

واستعرضا في اتصال هاتفي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.