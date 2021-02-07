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الحالة المطرية "عطاء" تبدأ على أجواء السعودية

السعودية

الحالة المطرية "عطاء" تبدأ على أجواء السعودية

تستمر الكتلة الباردة متوسطة القوة وأصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل

متابع الغاء المتابعة

العربية نت – حامد القرشي  

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أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية على الحالة المطرية مسمى "عطاء"، وبحسب ما ذكره الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني لـ"العربية.نت"، فإن "عطاء" اسم أقرته اللجنة للحالة المطرية العاشرة لموسم عام 1442 هجرية، ومتوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد إلى غد الاثنين هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران.

وأضاف: "تستمر الكتلة الباردة متوسطة القوة، وأصلها قطبي، حتى الأربعاء المقبل، وبدأت اليوم أول أيام بذرة الست لمدة ستة أيام تستمر إلى يوم الجمعة القادم: ‏3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ الأربعاء القادم، وهي فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور لأن الظروف الجوية ملائمة لذلك".

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من جانبه، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن هناك نشاطا في الرياح السطحية مصحوبا بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، والرياض تمتد إلى منطقة نجران. وتكون السماء غائمة جزئياً على وسط وشمال وشرق المملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على وسط وشمال وشرق المملكة.

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