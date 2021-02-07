حذرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد، مشيرة إلى أنه تم إعطاء 443,153 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، كما اعتبرت أن لقاح أسترازينيكا من أكثر اللقاحات استخداماً وأن نتائجه واعدة.

وأكد متحدث وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحافي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، رصد ارتفاعات في حالات كورونا، مشيراً إلى أن ارتفاع منحنى الإصابات المؤكدة بكورونا بنسبة 286% من أدنى مستوى وحتى اليوم.

ونوه بأنه يجب أن نبتعد عن الفكاهة والتندر في تناقل ما يخص فيروس كورونا، فمن فقدوا أحبابهم لا يشاركون هذا الشعور، موضحاً أن العلماء حول العالم يركزون على 4 تحورات أساسية لكورونا، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية والمحلية كشفت أن أكثر من 80% من الإصابات ارتبطت بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم.

وتواصل الجهاتُ الأمنية والرقابية تطبيقَ إجراءاتٍ احترازية مشددة فرضتها وزارة الداخلية ضمن التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث تم تشكيل فرق ولجان حكومية شملت الجهات الأمنية والرقابية، لتفقد الميادين العامة والمنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد أكثرَ من ستة آلاف ومئتي مخالفة 6200 للاشتراطات والتعليمات المفروضة ضمن جهود السعودية للتصدي للجائحة.

إغلاق 1504 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

كما تم إغلاق ألف وخمسمئة وأربع منشآت 1504 خالفت الإجراءات والتدابير الوقائية وطبقت عليها لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيثُ عدد المخالفات بعدد ألفين ومئة وأربعة وخمسين 2154 مخالفة، تلتها محافظة الأحساء برصد سبعمئة وثلاث وتسعين مخالفة 793 ثم منطقة المدينة المنورة بستمئة وسبع وتسعين 697 مخالفة مرصودة.