.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد

العمل السعودية
(تعبيرية)
فيروس كورونا

الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد

الوزارة شددت على منع التجمعات في أماكن العمل وعلى تطبيق التباعد الجسدي وضرورة ارتداء الكمامات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الأحد جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل، حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا وللعمل في بيئة عمل آمنة صحياً.

التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية السعودية اليمن والحوثي التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات، وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، إضافة إلى الاكتفاء -قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضاً عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.

وشددت على الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وضرورة توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية
السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا
ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
السعودية: الإطاحة بتشكيل عصابي جمع أموالاً بطرق غير مشروعة السعودية: الإطاحة بتشكيل عصابي جمع أموالاً بطرق غير مشروعة

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد