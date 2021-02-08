أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين لـ"العربية نت"، أن الوزارة أنشأت إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية، يتم من خلالها رصد ومتابعة المتاجر الإلكترونية بشكل مستمر بهدف حماية حقوق المستهلك وضبط المخالفات.

وأضاف الحسين أن الوزارة أوجدت ضباط اتصال في جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى يتم التواصل والتنسيق معهم بشكل دائم، لحماية حقوق المستهلك وإبلاغهم بالمستجدات، ومعالجة التحديات التي تواجههم.

وأوضح الحسين أنه يتم رصد الإعلانات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق آلية تضبط أي مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم إحالة المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

إلى ذلك يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أوقعت غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات. كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وتمت عملية الإغلاق والحجب لهما.

كما تمت معاقبة وحجب 77 متجراً مخالفاً لعرضها منتجات مقلدة وخصومات وهمية وتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.