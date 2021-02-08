.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التجارة السعودية: إنشاء إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية

شعار وزارة التجارة
شعار وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

التجارة السعودية: إنشاء إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري 

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين لـ"العربية نت"، أن الوزارة أنشأت إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية، يتم من خلالها رصد ومتابعة المتاجر الإلكترونية بشكل مستمر بهدف حماية حقوق المستهلك وضبط المخالفات.

وأضاف الحسين أن الوزارة أوجدت ضباط اتصال في جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى يتم التواصل والتنسيق معهم بشكل دائم، لحماية حقوق المستهلك وإبلاغهم بالمستجدات، ومعالجة التحديات التي تواجههم.

عبدالرحمن الحسين
عبدالرحمن الحسين

وأوضح الحسين أنه يتم رصد الإعلانات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق آلية تضبط أي مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم إحالة المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

إلى ذلك يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أوقعت غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

شاهد.. حكومة اليونان تحظر الخروج ورئيسها يستمتع بهواء طلق سوشيال ميديا شاهد.. حكومة اليونان تحظر الخروج ورئيسها يستمتع بهواء طلق

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات. كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وتمت عملية الإغلاق والحجب لهما.

كما تمت معاقبة وحجب 77 متجراً مخالفاً لعرضها منتجات مقلدة وخصومات وهمية وتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية هذه قصة الشارع الأشهر غرب السعودية
السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا
السعودية: الإطاحة بتشكيل عصابي جمع أموالاً بطرق غير مشروعة السعودية: الإطاحة بتشكيل عصابي جمع أموالاً بطرق غير مشروعة

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد