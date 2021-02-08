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السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين

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شعار هيئة حقوق الإنسان

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين

السلطات أعادت الحكم في القضية المتهم فيها علي النمر لتُلغى عُقوبة الإعدام ويخفف الحكم إلى السجن 10 سنوات شاملةً المدة التي قضاها منذ اعتقاله في فبراير عام 2012

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العربية.نت - مريم الجابر

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قالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، في بيان أصدرته الأحد، إنه وفقاً لنظام الأحداث الجديد، فقد تم تخفيف الحكم الصادر ضد 3 مدانين ارتكبوا عدة جرائم، ليصل إلى 10 سنوات، على أن يتم إطلاق سراحهم العام المقبل.

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وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن السلطات أعادت الحكم في القضية المتهم فيها علي النمر، لتُلغى عُقوبة الإعدام ويخفف الحكم إلى السجن 10 سنوات، شاملةً المدة التي قضاها منذ اعتقاله في فبراير عام 2012.

وأشارت الهيئة إلى أن الحكم الجديد جاء وفقاً للأمر الملكي الصادر في شهر مارس من عام 2020، الخاص بتطبيق قانون الأحداث على جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام عن جرائم ارتكبوها وهم قاصرون.

ولفتت إلى أنه سيتم كذلك تخفيف الحكمين الصادرين على المتهمين داود المرهون وعبدالله الزاهر، ليصل إلى السجن 10 سنوات لكل منهما، بدلاً من حكم الإعدام، وسيتم إطلاق سراحهما أيضاً في 2022.

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