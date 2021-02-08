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مصورة سعودية تبدع في تصوير الخيول العربية

مصورة سعودية تبدع في تصوير الخيول العربية

منيرة السويحب: أنا من عشاق الخيل

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العربية.نت - نادية الفواز

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أبدعت مصورة ضوئية سعودية، في تسجيل صور لجماليات الخيل العربية الأصيلة، والتي جسدت فيها ألوان وحركات الخيل المميزة، وأظهرت احترافية عالية.

منيرة السويحب، التي ظلت أكثر من 12 عاما تحمل الكاميرا متنقلة بين اسطبلات الخيول، وراكضة وراء جماليات الخيل العربي الأصيل، تقول في حديثها إلى "العربية.نت": "أنا من عشاق الخيل، لذا أعيش لحظات مختلفة عن أي مصور، فحين أركز حواسي مع الخيل، أخرج بصور جميلة ومميزة".

3 صور
3 صور

وأضافت: "أهم الأمور عند تصوير الخيول، أن يكون المصور محباً لها، ويستمتع برؤيتها، ومن أهم المهارات أن يكون منتبهاً لتحركات الخيل وسكناتها، وسريعا في الالتقاط حين يتوقع حركتها، فهذا النوع مختلف تماماً عن بقية أنواع التصوير، والذي يحتاج إلى تركيز عال، وفهم لحركات الخيول".

وتابعت: "أهم لقطات الخيل تستلزم التركيز على مكامن الجمال، مثل وسع العيون وعرض الجبين والخد والمنخر الكبير وعضلات الرقبة والأكتاف، وإبراز جمال الذيل".

2 صور
2 صور

وواصلت: "تعلمت التصوير ذاتياً عن طريق الممارسة، ففي بداياتي مارستُ التصوير الشخصي وتصوير المناسبات في محيط العائلة، ثم اتجهت للتصوير العمراني، وبعدها بدأت بالنشر وتدريب هواة التصوير في ورش عمل مختلفة، كما كان لأسرتي الدور الأكبر في تشجيعي لمواصلة هوايتي في التصوير، حتى وصلت إلى مراحل متقدمة".

يذكر أن المصورة السويحب حصلت على العديد من الجوائز العالمية، منها المركز الرابع في المهرجان العربي الأوروبي الثامن للصور الفوتوغرافية والمقام في هامبورغ ألمانيا، وذلك في محور المعمارية.

وتعد المصورة من المتميزات في مجموعة الخرج للتصوير الضوئي، وهي نائبة رئيسة القسم النسائي في المجموعة التي تعتبر أول مجموعة تطوعية في محافظة الخرج في مجال التصوير الفوتوغرافي، وللمصورة أيضا مشاركات رائعة في العديد من المعارض المقامة في المحافظة وخارجها.

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