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جامعة الإمام عبدالرحمن تستعد للتجارب السريرية على لقاح كورونا

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقاح كورونا
من العمل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تطوير لقاح لكورونا
لقاح كورونا

جامعة الإمام عبدالرحمن تستعد للتجارب السريرية على لقاح كورونا

وقعت الجامعة عقداً مع أحد المراكز المتخصصة في إجراء التجارب السريرية وذلك للمشاركة مع الفريق البحثي في الجامعة في عمليات الإعداد والإشراف على "بروتوكول" هذه المرحلة

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الرياض - العربية.نت 

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بدأت "جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم السعودية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فعاليتها.

وهذه التجارب تعكس إسهام الجامعات السعودية وتكاملهما مع الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا، وتأتي تأكيداً على ما يحظى به التعليم والبحث العلمي في المملكة من دعم من القيادة.

ووقعت الجامعة عقداً مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة وفي السويد المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم، وسبق لها العمل مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة "استرازينكا"، وذلك بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. ويتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها، وكذلك إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح وفق المعايير والممارسات العالمية للإنتاج واشتراطات هيئات الغذاء والدواء العالمية.

من العمل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تطوير لقاح لكورونا
من العمل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تطوير لقاح لكورونا
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كما وقعت الجامعة عقداً مع أحد المراكز المتخصصة في إجراء التجارب السريرية، وذلك للمشاركة مع الفريق البحثي في الجامعة في عمليات الإعداد والإشراف على "بروتوكول" المرحلة السريرية، وتوفير المتطوعين للمشاركة في الدراسات السريرية، وإجراء جميع الفحوصات لتقييم المناعة المطلوبة من اللقاح لدى المتطوعين، كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من هيئات الغذاء والدواء المتخصصة، والمشاركة مع الفريق البحثي بالجامعة في إعداد التقارير المرحلية والنهائية للمشروع، سواء الإحصائية أو الوصفية.

وكانت الجامعة قد تعاونت مع أحد المكاتب المتخصصة لتوثيق وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروع. كما يواصل الفريق البحثي بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة بقيادة الدكتورة إيمان المنصور جهوده لاستكمال رحلته العلمية في إنتاج اللقاح، وفق مراحل زمنية، باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي pDNA.

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