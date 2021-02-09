.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تدريب سعودي أميركي مشترك لمكافحة المسيّرات

القوات الجوية الملكية السعودية سلاح الجو الملكي مقاتلات طائرات حربية

تدريب سعودي أميركي مشترك لمكافحة المسيّرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن تدريب مشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية وقوات مشاة البحرية الأميركية لمكافحة "الطائرات بدون طيار".

مصر.. إدراج 18 متهماً من الإخوان على قوائم الإرهاب مصر مصر.. إدراج 18 متهماً من الإخوان على قوائم الإرهاب

,كانت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، قد وقعت في 19 يناير الماضي اتفاقيةَ شراكة مع كلية سبارتن الأميركية للملاحة الجوية والتكنولوجيا في مجال تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.

وتضمنت الاتفاقية تقديم الاستشارات في مجال تدريب صيانة الطائرات لمنسوبي شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ودعم المدرسة التقنية بالشركة بخبرات ومدربين متخصصين لرفع جودة مخرجات المدرسة، على أن تُعقد ورش العمل وبرامج التدريب بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، إن الاتفاقية تعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية ورفع جودته وتأهيل كوادر وطنية متخصصة من المدربين في مجال صيانة هياكل ومحركات وإلكترونيات الطائرات، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة الطيران والنقل الجوي.

وأكد العمر أن التدريب عنصر أساسي في عمليات التطوير الشاملة والمستدامة في المؤسسة وشركاتها، حيث يشهد حالياً نقلة كبيرة لتطويره ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن جميع وحدات وأقسام برامج التدريب في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية تم ربطها بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي تتميز بمعايير عالمية عالية الجودة في مجال تدريب برامج الطيران، إلى جانب توفر الإمكانات التقنية والتدريبية الحديثة وبيئة التدريب المثالية.

يذكر أن شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران هي إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية، وتتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية 22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية
البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف "كورال بلوم"
‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬ ‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها
اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية  اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية 
الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020 الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد