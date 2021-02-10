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تفاصيل برنامج "كرام" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة

تفاصيل برنامج "كرام" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة

"كرام" يهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل والاستثمار

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العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، الثلاثاء، عن إطلاق برنامج "كرام" لصياغة وصناعة التجارب السياحية الملهمة، عبر احتضان المبدعين والموهوبين من أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، وتقديم الدعم والمساندة من خلال التدريب والتأهيل وصقل المواهب وتطوير القدرات وتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.

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وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالله الدخيل، لـ"العربية.نت" إن "خطوة إطلاق برنامج كرام تأتي في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة في مجال المشاركة المجتمعية، للإسهام في دعم المجتمعات المحلية وخلق الفرص الوظيفية للشباب وتمكينهم وتطوير قدرات رواد الأعمال في القطاع السياحي".

كما أضاف الدخيل: "تعتبر خطوة إطلاق البرنامج نافذة حقيقية نحو ترسيخ مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وقيم الحفاوة السعودية الأصيلة عبر التجارب السياحية الملهمة التي يقدمها المبدعون من شابات وشباب الوطن".

يذكر أن إطلاق برنامج "كرام" يهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل والاستثمار، وتمكينها من الانضمام للقطاع إضافة إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال لجني وتعظيم الفوائد الاقتصادية مع ترسيخ مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وقيم الحفاوة السعودية الأصيلة.

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