.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مشاهد جمالية رسمتها حبات "البَرد" على جبال السعودية

عسير
من جنوب غرب السعودية

مشاهد جمالية رسمتها حبات "البَرد" على جبال السعودية

رياح باردة أبقت حبات البَرد متجمدة لساعات طويلة بين الجبال عالقة على الأشجار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – حامد القرشي ونادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

تلونت جبال جنوب غرب السعودية باللون الأبيض، بعد هطول زخات من "البَرد" وبكميات كبيرة، كست بها المدرجات الزراعية، والطرق العامة، في لوحة جمالية تمازجت مع خضرة الأشجار.

في الوقت الذي تسارع عشاق التصوير إلى خطف تلك المشاهد في مركزي "طبب" و "بللحمر" وسط تكوين مناخي، وثقوا فيها طبيعة الجبال والساحات الزراعية وهي ترتدي ثوبا أبيض بسبب ما شكلته كميات البرد، خطف المصور الضوئي "رشود الحارثي" حزمة من الصور، ونشرها فأظهر ما تختزنه عسير من كنوز طبيعية وقت المطر والبرد.

4 صور
4 صور

"طبب" قرية سعودية في منطقة عسير، تقع في الشمال الغربي من مدينة أبها، وبنيت في عهد الدولة السعودية الأولى وكانت العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية الأولى لمنطقة عسير.

وتضم عدة مواقع تاريخية وتراثية هامة، أبرزها مسجد طبب والذي أسسه الأمير عبد الوهاب بن عامر أبو نقطة المتحمي عام 1221 هـ في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، كما تشمل قرية طبب قصور أمراء آل أبو نقطة المتحمي.

3 صور
3 صور

وفي مركز "باللحمر" خطفت عدسة المصور الضوئي سعد آل مداوي عدداً من الصور التي زينتها حبات البرد، وسط الأجواء الباردة التي هبت على المنطقة، مما ساعد في بقاء حبات البَرد متجمدة لساعات طويلة بين الجبال وعالقة على أشجارها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية 22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية
البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف "كورال بلوم"
‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬ ‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها
اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية  اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية 
الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020 الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد