نصفها في الرياض.. السعودية تسجل 369 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، نصفها في الرياض.

وسجلت الرياض 173 إصابة جديدة، بينما سجلت الشرقية 85 ومكة المكرمة 48 ومنطقة عسير 11 والباحة 10، ومنطقة الحدود الشمالية 10.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، و306 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (362,368) حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (369) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (306) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (362,368) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/gRmxXj9hME — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 10, 2021

هذا وكان وزير الصحة توفيق الربيعة قد أعلن قبل أيام عن زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، موضحاً أن من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها.

وحذر من الاستمرار في التهاون وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، لتجنب الدخول في خطر الموجة الثانية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة شهر، والأنشطة الترفيهية ودور السينما والمراكز الرياضية والطلبات الداخلية للمطاعم لمدة عشرة أيام لمواجهة فيروس كورونا.

كما علقت السعودية دخول الأجانب من 20 دولة إلى المملكة.