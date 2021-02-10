وزير خارجية السعودية يلتقي المبعوث الأميركي إلى اليمن

التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، تيموثي ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص لليمن، من أجل جهود التوصل لحل سياسي شامل.

وكان الوزير السعودي طالب في كلمة سابقة له أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد الاثنين في القاهرة، المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة. كما دان استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في اليمن والمملكة.

وأمس، رحب مجلس الوزراء السعودي، بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها، وباستمرار دعم واشنطن لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.

تعيين تيموثي ليندركينغ

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت عينت مساعد وزير الخارجية تيموثي ليندركينغ لمنصب المبعوث الخاص إلى اليمن. وقد لاقى هذا التعيين ترحيبا يمنيا كبيرا.

كما أعرب مجلس التعاون الخليجي بدوره عن ترحيبه بهذا القرار، معتبراً أنه سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.