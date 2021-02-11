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اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي - الصورة الجديدة
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي

اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي

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دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

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إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

هجوم مطار أبها

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

كما قال "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين".

من جانبه، أكد مراسل "العربية"، استئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.

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