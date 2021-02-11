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شاهد لحظة العثور على "مفقودة طريف" مع ابنها بمنطقة صحراوية

شاهد لحظة العثور على "مفقودة طريف" مع ابنها بمنطقة صحراوية

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العربية.نت - نادية الفواز

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اختفت سيدة سعودية مع ابنها منذ الخميس الماضي في محافظة طريف شمال السعودية، حين خرجت بسيارتها وتعطلت في منطقة صحراوية بعيدة عن الأنظار وفقدان وسائل الاتصال، حتى عثر عليها أمس. واختفت طريف "أم سعود" منذ الخميس الماضي بعدما خرجت للعمل مع ابنها حيث كانت تقود سيارتها وتعطلت بهما في منطقة صحراوية.

في الوقت نفسه، تداول نشطاء منصات التواصل، مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على مفقودة طريف مع ابنها في منطقة صحراوية، بعدما تعطلت سيارتهما، وأظهر الفيديو السيدة "أم سعود" وهي تجلس على الأرض وبجانبها سيارتها من نوع "شاص" المعطلة، ومعها ابنها أحمد البالغ 10 أعوام، وقد عثرت عليهما فرق البحث والإنقاذ، وظهر في المقطع الفيديو الرائج أن فرق البحث والإنقاذ استعانت بطائرة "هليكوبتر" في عمليات البحث الجوية بجانب أشخاص يعرفون المنطقة، حيث تمكنوا من العثور عليها، وقد ظهرت أم سعود في المقطع وهي تقدم شكرها للحكومة الرشيدة، وتقول: "أنا بخير وبصحة وعافية"وتردد: "الله يكثر خيركم وأنا بألف خير".

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