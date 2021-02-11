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مكافحة الفساد السعودية توقف 65 مواطناً ومقيماً

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مكافحة الفساد السعودية توقف 65 مواطناً ومقيماً

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مباشرتها 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة، والتحقيق مع 411 متهماً وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً.

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن 48 موقوفا من المتهمين موظفون في وزارات (الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير).

وأوضحت الهيئة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، الموقع الإلكتروني: www.nazaha.gov.sa، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس: 0114420057.

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